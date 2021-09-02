Гребец из Светлого завоевал золото первенства России

Первенство состоялось на специализированной базе, построенной к Универсиаде 2013 года. Турнир собрал свыше 300 представителей академической гребли из 15 регионов Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, лучшим среди мужских лодок-одиночек стал мастер спорта из Калининградской области Владислав Ратушнюк. Атлет регионального Центра спортивной подготовки сборных команд опередил в итоговом протоколе 20 сверстников не старше 19 лет. В финале «А» воспитанник Анатолия Окомелко и Игоря Арестовича преодолел 2 тысячи метров за 7 минут 24,50 секунды. Ближайшие преследователи из Санкт-Петербурга и Саратовской области отстали от победителя на 2 и 4 секунды соответственно.