Где в Калининградской области выявили заразившихся коронавирусом

За минувшие сутки в Калининградской области заразились коронавирусом еще 179 человек. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, географически новые случаи распределились так:
Калининград - 121,
Гурьевский городской округ - 22,
Светловский городской округ - 15,
Черняховский городской округ - 10,
Полесский городской округ - 3,
Гвардейский городской округ - 2,
Зеленоградский городской округ - 1,
Нестеровский городской округ -1,
Озерский городской округ - 1,
Пионерский городской округ - 1,
Гусевский городской округ - 1,
Янтарный городской округ - 1.