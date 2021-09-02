Где в Калининградской области выявили заразившихся коронавирусом

За минувшие сутки в Калининградской области заразились коронавирусом еще 179 человек. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, географически новые случаи распределились так:

Калининград - 121,

Гурьевский городской округ - 22,

Светловский городской округ - 15,

Черняховский городской округ - 10,

Полесский городской округ - 3,

Гвардейский городской округ - 2,

Зеленоградский городской округ - 1,

Нестеровский городской округ -1,

Озерский городской округ - 1,

Пионерский городской округ - 1,

Гусевский городской округ - 1,

Янтарный городской округ - 1.