На озерах Калининграда летом спасли 29 человек

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде официально завершился купальный сезон. Как сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на Управление по делам ГО и ЧС, за лето было спасено 29 человек, из них 15 детей.

«К сожалению троих спасти не успели, при этом купались они за пределами официальных пляжей, а двое при этом были пьяны», - отметили в пресс-службе мэрии.

До следующего июня все спасательные посты на Карповском, Пелавском, Шенфлиз и Голубых озерах, а также на карьере «Мечта» расформированы.