В Калининграде робот, стоимостью 10 млн рублей, проверяет ливневки

Вот такой робот на колесиках инспектирует калининградское подземелье. Фото: мэрия Калининграда

Состояние калининградских ливневок муниципальное предприятие «Гидротехник» теперь проверяет с помощью специальной аппаратуры. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

- Это небольшой робот, стоимостью 10 млн рублей, - прокомментировали в пресс-службе. – Робот оснащен видеокамерой, он передвигается по трубам и передает изображение в режиме онлайн на монитор оператору. С помощью телеинспектора видно, как состояние самой ливневки, все повреждения, так и незаконные врезки.

Робот «обитает» в ливневках уже месяц. По данным городской администрации, за это время было обследовано около 5 км коммуникаций. Помощник искал места провалов на 20 аварийных выездах. Средняя скорость перемещения робота – 2,5 см в секунду.

Для того, чтобы проинспектировать сеть городских ливневок, а ее протяженность составляет 660 км, уйдет около двух лет.