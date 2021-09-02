В Калининграде бесплатно покажут фильмы о войне

Кадр из фильма "Подольские курсанты". Фото: kinopoisk.ru

Бесплатные кинопоказы в рамках III Международного фестиваля «Дни военно-исторического кино» с 3 по 6 сентября пройдут в областном историко-художественном музее. В программе – самые кассовые российские и зарубежные фильмы о Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Программа показов:

3 сентября, 15:00

«Африка», 2021 г., реж. Д. Биневская, Н. Славецкая, 54 мин., Россия

1943 год. На окраине блокадного Ленинграда, в опустевшей деревне остаются трое детей и их мать, которая слишком слаба для походов в лес в поисках еды. В один из дней сыновья отправляются в дорогу сами и оказываются перед недетским выбором — спасти семью или собаку, которую они находят на месте боя.

6+

4 сентября, 12:00

«Подольские курсанты», 2020 г., реж. В. Шмелев, 2 ч.16 мин., Россия

Октябрь 1941 года, Подмосковье. Около трёх с половиной тысяч курсантов подольских артиллерийского и пехотного училищ получают приказ занять оборону на Ильинском рубеже и совместно с регулярными частями 43-й армии сдерживать наступление фашистских захватчиков, пока не подойдёт подкрепление. Погибая, вчерашние мальчишки держат оборону от многократно превышающих сил немцев и на двенадцать дней становятся преградой на пути врага к Москве.

12+

5 сентября, 12:00

«Уроки фарси», 2020 г., реж. В. Перельман, 2 ч. 8 мин., Россия, Германия, Беларусь

1942 год, оккупированная Европа. Оказавшись в концлагере, бельгиец еврейского происхождения Жиль Кремье выдает себя за перса — для него это единственная возможность остаться в живых. Это ложь действительно спасает ему жизнь, но Жиль ещё не представляет, какой ценой. Довольные таким редким уловом немецкие солдаты приводят Жиля к концлагерному повару Клаусу Коху, который мечтает, как только закончится война, уехать в Иран и открыть там ресторан. Кох ищет настоящего перса, который научит его говорить на персидском языке. Так начинается история Жиля Кремье и Клауса Коха — еврея и немца, узника и тюремщика, учителя и ученика.

16+

6 сентября, 15:00

«Красный призрак», 2020 г., реж. А. Богатырёв, 1 ч. 36 мин., Россия

Зима 1941 года. Выходя из «Вяземского котла» — немецкого окружения в районе города Вязьма — небольшой отряд советских солдат вынужден остановиться в заброшенной деревне. Передышки не получается. Рядом обнаруживается особое и очень жестокое подразделение карателей Вермахта. Солдаты врага ищут в этих местах таинственного «Красного призрака». Он появляется из ниоткуда и в одиночку убивает захватчиков. Немцы даже не догадываются, что уже находятся под прицелом партизана-супергероя, а советские солдаты собираются вступить в смертельный бой.

16+

Все фильмы будут демонстрироваться в конференц-зале историко-художественного музея. Вход свободный.

ВНИМАНИЕ! Максимальное количество посетителей — не более 70% от общего количества посадочных мест в зале.

Справки по телефону 8 (4012) 994-900 (добавочный 1).