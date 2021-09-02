В Калининграде искали мужчину, который упал в овраг и не мог подняться

Человек найден. Жив. Отогревается в машине. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Калининграде волонтеры под проливным дождем искали 76-летнего мужчину, который ушел по делам и почему-то не вернулся домой. Об этом рассказали в группе «Поиск пропавших людей. ПСО «Запад» в «ВКонтакте».

- 31 августа 2021 года в 22:00 к нам поступила срочная заявка на поиск: пропал мужчина, 76 лет. Родственники сообщили, что днем Валерий Федорович вышел из дома по ул. Нарвская в сторону ул. Генделя, но домой так и не вернулся, - сообщили подробности.

Спустя 15 минут после поисков один из экипажей сообщил, что мужчина найден живым.

- Оказалось, что Валерий Федорович поскользнулся и упал в овраг к ручью в районе пересечении улиц Брамса и Генделя, пол дня лежал под дождем, не мог подняться и очень замерз. К сожалению, его никто не заметил. Валерия Федоровича отогрели в машине и передали родственникам. Осмотр бригадой скорой медицинской помощи показал, что сильных травм он не получил, - отметили волонтеры.

Поисково-спасательный отряд «Запад» обращается ко всем горожанам:

- Если вы увидели человека и хоть на долю секунду у вас появилась мысль о том, что ему может потребоваться помощь, пожалуйста, подойдите и поинтересуйтесь. Лучше лишний раз убедиться, что с человеком все в порядке. Ваше внимание может оказаться бесценным и даже спасти кому-нибудь жизнь!