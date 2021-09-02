Авиакомпании смогут начать полеты из Калининграда в Берлин

С 10 сентября 2021 будет увеличено количество регулярных рейсов в Объединенные Арабские Эмираты, Финляндию и Германию. Об этом говорится в решении федерального оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

- Авиакомпании смогут начать полеты с частотой 2 рейса в неделю по маршруту Калининград – Берлин, - отметили в оперштабе.

Полеты будут осуществляться на взаимной основе российскими и иностранными авиакомпаниями.

Ранее в компании Nordwind заявляли о готовности к запуску рейсов из Калининграда в Германию.