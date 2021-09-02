Власти Калининграда признали вину в транспортной неразберихе в микрорайоне Космодемьянского

Из-за начавшихся ремонтных работ улица Карташева в Калининграде превратилась в большую неразбериху. Фото: мэрия Калининграда

Долгожданный старт реконструкции главной улицы микрорайона имени Космодемьянского начался с клубка проблем. Это признали городские власти.

- Жители микрорайона имени Космодемьянского могут смело высказывать свои претензии в наш адрес, так как в той транспортной неразберихе, которая возникла утром в связи реконструкцией улицы Карташева, отчасти есть и вина администрации, - говорится на странице мэрии в «Фейсбуке».

В разъяснении причин произошедшего высказано сожаление о том, что все участники ремонтных работ излишне понадеялись друг на друга.

- В августе комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры выпустил постановление, в котором обозначил для подрядчика общие сроки работ, хотя, как видим, нужно было делать несколько отдельных постановлений на каждый этап, - прокомментировали в горадминистрации. - Специалисты муниципального управления «ГДСР» не перепроверили проекты организации движения и на радостях, что подрядчик наконец-то обзавелся техникой и людьми, передал им схемы. А сам подрядчик - АО “Возрождение” (Санкт-Петербург) - вышел на объект и почему-то решил начать не с 1-го этапа (в логичности чего мы все были уверены) проекта, а с 21-го, то есть с последнего.

По итогам «разбора полетов» решено:

- Раз уж там все раскопали, то ближайший месяц этот участок от Балтийского шоссе до дома №3 будет закрыт.

- Соответственно меняется схема движения автомобилей и общественного транспорта. Маршруты №5, №32, №8, №92 сейчас не будут заезжать на остановки: «ул. Макаренко» и «ул. Карташева» при следовании из центра города и обратно. Пассажиры могут воспользоваться остановочными пунктами на разворотном кольце в районе ул. Карташева и Балтийском шоссе, остановочный пункт «Школа № 9».

- В ночь на 3 сентября для автобусов будет оборудоваться временное разворотное кольцо на Карташева.

- В субботу, 4 сентября на перекрестке Спасателей - Балтийское шоссе должны установить 8-метровые мачты с временными светофорами (иначе автобус не выедет на шоссе).

- Все недостающие дорожные знаки довыставят 2 сентября, новые схемы движения автобусов расклеят на остановках.

- О том, как будут вестись работы далее, постараемся вас своевременно информировать поэтапно, - пообещали в администрации Калининграда.