В Калининграде зафиксировано снижение уличной преступности

Ежедневно в регионе на дежурство заступают до 111 сотрудников ППС. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Калининградской области количество уличных преступлений снизилось. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

- Количество уличных преступлений снизилось на 9,4%, - отметили в ведомстве. - За семь месяцев этого года сотрудники ППС раскрыли 177 преступлений, выявили более 15 тысяч административных правонарушений. В этом году полицейские обеспечили безопасность жителей региона при проведении 662 массовых мероприятий.

В полиции также отметили, что каждые сутки в регионе на дежурство заступают до 111 сотрудников ППС. Они патрулируют улицы, следят за порядком в общественных местах и во время публичных, культурно-зрелищных и спортивных событий.

Такие данные были озвучены 2 сентября, в этот день сотрудники патрульно-постовой службы полиции отметили свой профессиональный праздник.