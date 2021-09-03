В Калининграде автомобилистов предупреждают о яме с острыми краями

Яма неприметная, но очень коварная. Будьте внимательны! Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

На перекрестке Ленинского проспекта и улицы Багратиона «огромная яма с острыми металлическими краями в виде рельсов»! Этой информацией с другими участниками дорожного движения поделился горожанин в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» во ВКонтакте.

- Вечером не заметил и наехал. Результат - погнуло диск и порвало шину! - пожаловался пострадавший автовладелец. - Спасибо молодому человеку, который помог мне поменять колесо на запаску!

Место, где можно угодить в яму, определено так: Ленинский проспект (если ехать со стороны эстакадного моста), полоса поворота налево - на улицу Багратиона.