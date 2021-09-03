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Здоровье3 сентября 2021 10:09

В Калининградской области ожидается всплеск заболеваемости ковидом

Об этом сообщила главный санитарный врач региона
Николай Литвинов
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По суточной заболеваемости ковидом Калининградская область находится на 23-м месте в стране. Об этом в эфире программы «Говорит Калининград» на Радио «Комсомольская правда» рассказала главный санитарный врач региона Елена Бабура.

- Мы ожидаем всплеска заболеваемости, поскольку сезонность никуда не денется. Эпидситуация все еще сложная, снижение, которое мы наблюдаем в последние дни, несущественное, - отметила главный санитарный врач Калининградской области.

Несмотря на тревожные прогнозы, ужесточать ограничения пока не планируется.

- Действующие меры соответствуют текущей ситуации, - заявила Елена Бабура.