В Калининградской области ожидается всплеск заболеваемости ковидом

По суточной заболеваемости ковидом Калининградская область находится на 23-м месте в стране. Об этом в эфире программы «Говорит Калининград» на Радио «Комсомольская правда» рассказала главный санитарный врач региона Елена Бабура.

- Мы ожидаем всплеска заболеваемости, поскольку сезонность никуда не денется. Эпидситуация все еще сложная, снижение, которое мы наблюдаем в последние дни, несущественное, - отметила главный санитарный врач Калининградской области.

Несмотря на тревожные прогнозы, ужесточать ограничения пока не планируется.

- Действующие меры соответствуют текущей ситуации, - заявила Елена Бабура.