Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 сентября 2021 10:12

Калининградец сдал в аренду три несуществующие квартиры

Описание жилья уголовник выдумывал, фотографии брал из интернета
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Насмотревшись по телевизору, как ловко некоторые чиновники производят несуществующий ремонт тех или иных объектов, выкладывая в качестве отчета отфотошопленные снимки, 30-летний ранее неоднократно судимый житель Калининграда решил использовать этот метод в своих целях. Обладая достаточно богатой для такого дела фантазией, горожанин составлял красочное описание виртуальной квартиры, прикладывал к нему найденные в интернете более или менее подходящие фото и выкладывал все это на популярном ресурсе, специализирующемся на сдаче жилья в аренду. В качестве залога просил у заинтересовавшегося клиента 3-5 тысяч рублей, ну а после того как деньги оказывались переведены, исчезал. Все просто.

Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области установили, что на эту примитивную в общем-то уловку клюнули минимум трое доверчивых граждан.

- Уголовные дела возбуждены по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Мошенничество», - подтвердили в пресс-службе регионального УМВД России. - Фигуранта отрабатывают на причастность к совершению аналогичных противоправных действий.

Полиция призывает всех быть бдительными и не переводить денежные средства незнакомцам. Для начала стоит убедиться, что квартира существует в реальности, пообщаться с ее собственником, проверив документы на жилище, обсудить все детали сделки, после чего можно подписывать договор аренды и оплачивать последующий въезд.