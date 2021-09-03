Калининградец сдал в аренду три несуществующие квартиры

Насмотревшись по телевизору, как ловко некоторые чиновники производят несуществующий ремонт тех или иных объектов, выкладывая в качестве отчета отфотошопленные снимки, 30-летний ранее неоднократно судимый житель Калининграда решил использовать этот метод в своих целях. Обладая достаточно богатой для такого дела фантазией, горожанин составлял красочное описание виртуальной квартиры, прикладывал к нему найденные в интернете более или менее подходящие фото и выкладывал все это на популярном ресурсе, специализирующемся на сдаче жилья в аренду. В качестве залога просил у заинтересовавшегося клиента 3-5 тысяч рублей, ну а после того как деньги оказывались переведены, исчезал. Все просто.

Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области установили, что на эту примитивную в общем-то уловку клюнули минимум трое доверчивых граждан.

- Уголовные дела возбуждены по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Мошенничество», - подтвердили в пресс-службе регионального УМВД России. - Фигуранта отрабатывают на причастность к совершению аналогичных противоправных действий.

Полиция призывает всех быть бдительными и не переводить денежные средства незнакомцам. Для начала стоит убедиться, что квартира существует в реальности, пообщаться с ее собственником, проверив документы на жилище, обсудить все детали сделки, после чего можно подписывать договор аренды и оплачивать последующий въезд.