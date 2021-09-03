В сентябре жителям Калининградской области досрочно доставят пенсии

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Почта России объявила о том, что досрочно доставит жителям Калининградской области пенсии и социальные пособия за текущий месяц. Как сообщает пресс-служба регионального УФПС, это произойдет до 16 сентября.

- По согласованию с отделением Пенсионного фонда по Калининградской области в сентябре все выплаты будут осуществляться гораздо раньше. Почтальоны принесут пенсии и пособия по месту прописки до 16 сентября, даже если выплатной день клиента приходится на период с 17 по 24 сентября. Просим наших клиентов учесть изменение графика доставки и находиться дома в указанные даты, - сообщил директор УФПС Калининградской области Сергей Аронов.

В доставке пенсий по Калининградской области задействованы более 600 почтальонов. Для уточнения информации о досрочном графике выплаты пенсий и социальных пособий можно обратиться в свое почтовое отделение или позвонить по телефону 8-800-1-000-000.