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Здоровье3 сентября 2021 12:31

В Калининградскую область ожидаются новые поставки вакцины «КовиВак»

Об этом сообщает оперативный штаб
Николай Литвинов
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 3 сентября в Калининградскую область поступило 385 019 комплектов доз вакцины от коронавируса. Привиты 298 489 человек, из них двукратно - 266 099. Как сообщает региональный оперативный штаб, ожидаются поставки вакцины «КовиВак».

- В регионе сейчас сформирован достаточный запас вакцины. Дефицита нет, - отметили в оперштабе. - Во всех прививочных пунктах (в том числе и мобильных) доступен как «Спутник V» так и «Спутник Лайт». Вакцину ставят по выбору. Призываем всех, кто еще не привился, прийти на пункты вакцинации и сделать это!