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Спорт3 сентября 2021 14:45

Калининградка Александра Ручкина завоевала серебро на Паралимпиаде в Токио

Наша землячка показала результат 5,49 метра
Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Александра Ручкина.

Александра Ручкина.

Фото: СОЦСЕТИ

На Паралимпиаде в Токио завершились соревнования по прыжкам в длину. Серебряную медаль с результатом 5,49 метра завоевала калининградка Александра Ручкина. Золото у польки Каролины Кухарчик (6,03 м, паралимпийский рекорд), бронза - у хорватки Микеле Ристоски (5,46 м).

- Факт остается фактом, Александра не отдала "свое" и это самое главное. Немного не "летная" погода, но она собралась. В сезоне Александра показывала и большие сантиметры, но и этих 5.49 было сегодня достаточно для серебра! - сказала «Комсомолке» Мария Рудик, директор областной спортшколы олимпийского резерва по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта.

Александра выступает в спорте лиц с ментальными нарушениями, специализируясь на прыжках в длину и тройном прыжке. Является серебряным призером чемпионатов мира и Европы, четырехкратным победителем первенства мира, многократным победителем международных соревнований и чемпионатов России по легкой атлетике спорта лиц с интеллектуальными нарушениями.

Напомним, на нынешней Паралимпиаде у калининградских спортсменов это уже вторая медаль. Ранее бронзу в женской шпаге завоевала Юлия Майя.