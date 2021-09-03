Сотрудник гостиницы, студенты, пенсионеры: кто заразился коронавирусом в Калининградской области

За последние сутки в Калининградской области зарегистрированы 180 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:
- 48 пенсионеров;
- 39 неработающих;
- 29 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 11 работников промышленных предприятий;
- 10 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 10 работников транспортных предприятий, водителей;
- 6 работников предприятий пищевой промышленности;
- 5 работников образования;
- 4 воспитанника детских садов;
- 4 сотрудника банков;
- 3 медицинских работника;
- 3 школьника;
- 2 студента (градостроительный колледж, БФУ имени Канта);
- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- сотрудник гостиницы;
- 2 ребенка в возрасте до 6 лет, не посещающие детские сады;
- сотрудник организации по оказанию бытовых услуг.
У 135 новых заразившихся появились симптомы ОРВИ, у 22 началась пневмония, 23 человека переносят бессимптомно.