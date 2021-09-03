Сотрудник гостиницы, студенты, пенсионеры: кто заразился коронавирусом в Калининградской области

За последние сутки в Калининградской области зарегистрированы 180 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:

- 48 пенсионеров;

- 39 неработающих;

- 29 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 11 работников промышленных предприятий;

- 10 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 10 работников транспортных предприятий, водителей;

- 6 работников предприятий пищевой промышленности;

- 5 работников образования;

- 4 воспитанника детских садов;

- 4 сотрудника банков;

- 3 медицинских работника;

- 3 школьника;

- 2 студента (градостроительный колледж, БФУ имени Канта);

- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- сотрудник гостиницы;

- 2 ребенка в возрасте до 6 лет, не посещающие детские сады;

- сотрудник организации по оказанию бытовых услуг.

У 135 новых заразившихся появились симптомы ОРВИ, у 22 началась пневмония, 23 человека переносят бессимптомно.