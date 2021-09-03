В каких районах Калининградской области выявили коронавирус

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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За минувшие сутки в Калининградской области зарегистрированы 180 новых случаев коронавирусной инфекции. Один из заразившихся - житель другого региона.
Как сообщает управление Роспотребнадзора, географически случаи распределились так:
Калининград — 114;
Гурьевский городской округ — 16;
Светловский городской округ — 11;
Черняховский городской округ — 9;
Неманский городской округ — 4;
Багратионовский городской округ — 3;
Балтийский городской округ — 3;
Светлогорский городской округ — 3;
Ладушкинский городской округ — 3;
Советский городской округ — 3;
Озёрский городской округ — 2;
Гвардейский городской округ — 2;
Нестеровский городской округ — 1;
Пионерский городской округ — 1;
Полесский городской округ — 1;
Правдинский городской округ — 1;
Славский городской округ — 1;
Краснознаменский городской округ — 1.