В каких районах Калининградской области выявили коронавирус

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Калининградской области зарегистрированы 180 новых случаев коронавирусной инфекции. Один из заразившихся - житель другого региона.

Как сообщает управление Роспотребнадзора, географически случаи распределились так:

Калининград — 114;

Гурьевский городской округ — 16;

Светловский городской округ — 11;

Черняховский городской округ — 9;

Неманский городской округ — 4;

Багратионовский городской округ — 3;

Балтийский городской округ — 3;

Светлогорский городской округ — 3;

Ладушкинский городской округ — 3;

Советский городской округ — 3;

Озёрский городской округ — 2;

Гвардейский городской округ — 2;

Нестеровский городской округ — 1;

Пионерский городской округ — 1;

Полесский городской округ — 1;

Правдинский городской округ — 1;

Славский городской округ — 1;

Краснознаменский городской округ — 1.