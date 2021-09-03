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Общество3 сентября 2021 17:35

СК проверит, почему 25-летней сироте с ребенком-инвалидом не выдают квартиру

По результатам проверки будет принято процессуальное решение
Николай Литвинов
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25-летняя сирота Елизавета Мохначева из Светлого уже восемь лет не может получить положенную ей по закону квартиру. Историю девушки, которая растит сына-инвалида, опубликовал портал klops.ru. Устроить ребенка в детский сад Елизавета тоже не может.

- По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области Дмитрия Бочарова для проверки сведений, изложенных в СМИ, незамедлительно организована доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе регионального СК.

Следователи собираются проанализировать изложенную в СМИ информацию и по результатам проверки принять процессуальное решение