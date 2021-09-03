СК проверит, почему 25-летней сироте с ребенком-инвалидом не выдают квартиру

25-летняя сирота Елизавета Мохначева из Светлого уже восемь лет не может получить положенную ей по закону квартиру. Историю девушки, которая растит сына-инвалида, опубликовал портал klops.ru. Устроить ребенка в детский сад Елизавета тоже не может.

- По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области Дмитрия Бочарова для проверки сведений, изложенных в СМИ, незамедлительно организована доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе регионального СК.

Следователи собираются проанализировать изложенную в СМИ информацию и по результатам проверки принять процессуальное решение