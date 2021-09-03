В Калининграде за 24 миллиона отремонтируют виллу управления налоговой службы

Извещение о предстоящем ремонте появилось в четверг, 2 сентября, на портале госзакупок. Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области ищет подрядчика, который приведет в порядок административное здание на Каштановой аллее. Речь идет о двухэтажной вилле Винтер, которая была построена в 1911-1912 годах по проекту архитектора Фридриха Ларса по заказу промышленника Самуэля Винтера. Здание пострадало во время войны и было восстановлено в 1950-х годах. Сейчас там находится главный офис регионального налогового управления.

Начальная цена контракта - 24,5 миллиона рублей. За эти деньги подрядчику предстоит восстановить лепнину, капитально отремонтировать фасад (его покрасят в цвет слоновой кости), крышу и входную группу.

Работу нужно завершить до 31 мая 2022 года.