Минздрав опубликовал график работы пунктов вакцинации в Калининграде с 4 по 10 сентября

В региональном минздраве рассказали, как будут работать мобильные пункты вакцинации от коронавируса с 4 по 10 сентября включительно. Получить прививку - и первый, и второй компоненты - по живой очереди можно будет:

- в торговом центре «Балтия Молл» (Приморское кольцо, 2) - ежедневно с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.15;

- на пл. Победы - 4-5 сентября с 10 до 15 часов, 6-10 сентября с 10 до 20 часов;

- во Дворце спорта «Янтарный» (ул. Согласия, 39) - 4 сентября с 10 до 18 часов, 6-10 сентября - с 12 до 20 часов;

- на площадке перед ТЦ «Виктория» (ул. Гайдара, 120) - 6-7 сентября с 10 до 20 часов, 8 сентября с 10 до 15 часов;

- на территории выставочного комплекса «Балтик-Экспо» (ул. Октябрьская, 3а) - 9-10 сентября с 10 до 20 часов. На этой же площадке 9-11 сентября с 10 до 15 часов будет работать передвижной медицинский комплекс городской детской поликлиники «Детское здоровье», в котором юным жителям региона предлагается посетить детского эндокринолога и пройти УЗИ щитовидной железы.

График работы прививочного пункта на Южном вокзале необходимо уточнять непосредственно в этом кабинете.