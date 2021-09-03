С 13 по 24 сентября в Калининградской области будут приостанавливать работу погранпереходов

С 13 по 24 сентября из-за отключения электроэнергии будет приостанавливаться работа десяти погранпереходов Калининградской области. Как сообщает пресс-служба региональной таможни, специалистам предстоит провести обслуживание трансформаторных подстанций.

График отключения электроэнергии:

13 сентября. Чернышевское с 9:00 до 13:00;

14 сентября. Дубки с 9:00 до 13:00;

15 сентября. Гусев с 9:00 до 13:00;

16 сентября. Пограничный с 9:00 до 13:00;

17 сентября. МАПП Советск с 09:00 до 13:00;

20 сентября. Мамоново (Гроново) с 9:00 до 13:00;

21 сентября. Мамоново (Гжехотки) с 9:00 до 13:00;

22 сентября. Морское с 9:00 до 13:00;

23 сентября. Багратионовск с 9:00 до 13:00;

24 сентября. Калининград (участок в Балтийске ) с 9:00 до 13:00.