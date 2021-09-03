В Калининграде открылся Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева

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В пятницу, 3 сентября в Калининграде стартовал XII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева. Программу открытия назвали «Оpus post» - это концерт музыки Таривердиева в честь 90-летия композитора.

Вокальные и инструментальные циклы Таривердиева прозвучали в исполнении звезд классической сцены: лауреата Премии президента РФ и театральной премии «Золотая маска», солистки Большого театра Венера Гимадиева (сопрано, Москва), солистки Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Натальи Петрожицкой (сопрано, Москва), заслуженного артиста России Алексея Гориболя (фортепиано, Москва), заслуженного артиста России Александра Тростянского (скрипка, Москва), лауреата международных конкурсов Рустама Комачкова (виолончель, Москва).

В сентябре 1999 года в Калининграде состоялся первый в России международный конкурс органистов. Место проведения конкурса было выбрано не случайно: российский анклав удобен для передвижения из Европы, рядом находятся традиционные органные страны.

Конкурс проходит один раз в два года. География конкурса охватывает три континента. Полуфинал и финал проходят в Калининграде. Первый тур проходит в три этапа – в Лоуренсе (Канзас, США), Гамбурге (Германия) и Москве. Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства иностранных дел РФ, Правительства Калининградской области. Попечительский Совет конкурса возглавляет Министр Иностранных Дел России Сергей Лавров.

Имя победителя XII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева объявят в Кафедральном соборе на острове Канта 8 сентября.

Победитель конкурса, помимо многочисленных призов, увезет с собой символ конкурса – янтарного ангела.