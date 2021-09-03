В Полесске бывшего директора районной газеты обвиняют в растрате

В Полесске передали в суд уголовное дело по обвинению бывшего директора районной газеты по статье «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, следователи установили, что в течение пяти лет - с января 2010-го по январь 2015-го директор газеты регулярно и неправомерно издавал приказы о своем премировании. За это время 47-летний мужчина присвоил 271 тысячу рублей.

- Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением переданы в Полесский районный суд для рассмотрения по существу, - добавили в пресс-службе полиции.