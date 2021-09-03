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Общество3 сентября 2021 20:02

В Калининграде музыкальная школа пострадала от незаконного строительства

Правда, незаконная стройка была узаконена в прошлом году
Иван МАРКОВ
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Это здание должны были сломать еще несколько лет назад, но постройка была узаконена

Это здание должны были сломать еще несколько лет назад, но постройка была узаконена

Фото: Иван МАРКОВ

Детская музыкальная школа имени Шостаковича из-за своих соседей понесла убытки. Как сообщил в пятницу 3 сентября глава Калининграда Андрей Кропоткин, из-за незаконного строительства дома по адресу улица Комсомольская, дом №23 (владелец объекта - бывший депутат облдумы и руководитель компании «Даль-Балтикстрой» Иван Грибов) был нарушен дренаж, и в подвалах школы начала подниматься вода.

- Я не могу точно сказать, какое там на сегодняшний день решение суда. По-моему, он узаконил это здание, - сообщил Андрей Кропоткин, указывая на неотштукатуренный объект за строительным забором, - хотя строил без разрешения, и мы подавали в суд на снос этого здания. Прошло несколько лет, была судебная тяжба. Недавно движение опять началось, и вставили окна, но сейчас опять все встало. Не ремонтируется ни фасад, ничего. Уже привели бы здание в порядок. Но я узнавал, и мне сказали, что дренаж был нарушен им и тем многоквартирным домом, построенным впритирку к школе. Начались подтопления. Мы сейчас вложили около 8 миллионов рублей, чтобы сырости в школе не было.

Напомним, незаконная постройка была узаконена в начале октября прошлого года.