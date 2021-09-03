В мэрии Калининграда рассказали, как поедут автобусы в поселке Космодемьянского

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В четверг, 2 сентября, стартовал ремонт улицы Карташова - централи поселка имени Александра Космодемьянского. Местные жители столкнулись с серьезными пробками. Ситацию даже назвали "транспортным коллапсом".

В мэрии Калининграда заявили, что ремонт продлится от двух до четырех месяцев, а все это время будет действовать временная схема движения.

- Мы проработали новую схему движения транспорта, которая будет действовать два-четыре месяца, - цитирует издание "Клопс.Ru" главу дорожно-транспортного комитета мэрии Дмитрия Галкаева. - Параллельную Карташева улицу Новгородскую планируем использовать как объездную для личного транспорта. В ближайшие две недели там выполнят обрезку деревьев.