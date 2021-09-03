В Калининградской области за семь месяцев в ДТП пострадали 66 детей

За первые семь месяцев текущего года в Калининградской области произошло 61 ДТП с участием несовершеннолетних, в них пострадали 66 детей.

Как пояснили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, из них 29 ребят переходили дорогу, в том числе 12 человек по пешеходному переходу, 19 детей пострадали, будучи пассажирами авто, а 18 ребят попали в аварию, когда ехали на велосипеде или самокате.

При этом число пострадавших за год снизилось: в 2020-ом году за этот же период было 72 пострадавших и два погибших ребенка.

Полицейские напоминают родителям о том, что после летних каникул необходимо рассказать школьникам правила дорожного движения. Пройти вместе с детьми весь маршрут, по которому они будут ходить в школу.