В Калининграде произошел пожар в бане

В шестом часу вечера 3 сентября в Центре управления в кризисных ситуациях раздался телефонный звонок: горит баня на улице Монетной в Калининграде.

Как выяснилось, в одноэтажной деревянной мыльне и впрямь полыхнула тамошгняя парилка – по какой причине, не сообщается, но в итоге огонь успел разгуляться на 8 квадратных метрах, прежде чем его ликвидировали пожарные расчеты СПСЧ в составе 10 человек и 2 единиц техники. Пострадавших среди персонала заведения, его клиентов, а также огнеборцев не имеется.

«Поддай жару, Михалыч!»