Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия4 сентября 2021 9:59

В Калининграде произошел пожар в бане

Выгорела парилка деревянного заведения на Монетной
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

В шестом часу вечера 3 сентября в Центре управления в кризисных ситуациях раздался телефонный звонок: горит баня на улице Монетной в Калининграде.

Как выяснилось, в одноэтажной деревянной мыльне и впрямь полыхнула тамошгняя парилка – по какой причине, не сообщается, но в итоге огонь успел разгуляться на 8 квадратных метрах, прежде чем его ликвидировали пожарные расчеты СПСЧ в составе 10 человек и 2 единиц техники. Пострадавших среди персонала заведения, его клиентов, а также огнеборцев не имеется.

«Поддай жару, Михалыч!»