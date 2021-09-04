Калининградцы начали пересаживаться на электромобили

В Калининградской области в ближайшие годы будет расти число электромобилей, потому что поездки на них обходятся дешевле. Об этом радио «Business FM Калининград» сообщил исполняющий обязанности заместителя генерального директора по развитию и цифровой трансформации «Россети Янтарь» Андрей Задорожный.

За второй квартал продажи подержанных электрокаров выросли на 450% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. При этом средняя цена подержанного электромобиля превысила 2,5 миллиона рублей.

В настоящее время по региону колесят 50 электромобилей. При стоимости 1 КВатт/час на АЗС «Россети Янтарь» 15 рублей зарядка полной батареи, например, у «Nissan Leaf» с объемом батареи 62 КВатт/час с запасом хода 365 км обойдется в 930 рублей или 2,5 рубля на один километр. Что до инфраструктуры, то сейчас в Калининградской области установлено шесть электрозарядных станций.