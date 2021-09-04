Калининградцев могут начать штрафовать за борщевик на участках

Вполне возможно, в недалеком будущем калининградцам придется платить штрафы за наличие на принадлежащих им земельных участках борщевика.

Как известно, в этом году по поручению губернатора началась реализация комплексной программы по уничтожению борщевика Сосновского, заполонившего территорию региона. На эти цели из облбюджета выделено 49,4 млн рублей. К настоящему моменту опасное растение уничтожено уже на площади более 2,7 тысячи гектаров. По прогнозу минсельхоза, до конца года работы по уничтожению борщевика будут выполнены на площади около 3,4 тысячи гектаров.

Министр сельского хозяйства Наталья Шевцова отметила, что возникали трудности при проведении работ на земельных участках, находящихся в частной собственности. Многие «латифундисты» попросту не желали самостоятельно искоренять борщевик. Поэтому в ходе заседания аграрного совета Калининградской области 3 сентября министр предложила инициировать внесение дополнений в Кодекс об административных правонарушениях Калининградской области в части наложения штрафов на правообладателей земельных участков, в границах которых произрастает борщевик Сосновского и иные сорные растения.

- Подобные административные взыскания практикуются в ряде субъектов и дают положительный эффект, - добавила Шевцова.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, Антон Алиханов поддержал эту инициативу.