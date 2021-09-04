Калининградка помогла вору снять деньги с ее кредитки

Кредитка - те же деньги, только компактнее. Фото: Александр ГЛУЗ

С банковского счета 45-летней жительницы Калининграда исчезли 12 тысяч рублей. Причем без ведома владелицы. И произошло это после того как неведомо куда запропастился кошелек женщины, в котором находилась кредитная карта.

Полицейские, к которым обратилась за помощью горожанка, для начала выяснили, что ее обокрали по месту работы в одной из гостиниц – преступник забрался в подсобку и обшарил карманы одежды потерпевшей. Ну а затем отправился обналичивать добычу.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника задержали, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД. - Им оказался 47-летний местный житель, уже привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Оказывается, снять деньги с чужой карты уголовнику помог ПИН-код, который был любезно приложен к кредитке.

УМВД России по Калининградской области призывает граждан: если вы обнаружили пропажу своей банковской карты, заблокируйте ее. Внимательно следите за услугой «мобильный банк». Периодически проверяйте ваши данные, привязанные к карте: электронную почту и мобильные телефоны. Если вам приходит сообщение о списании средств, когда вы данную операцию не совершали, немедленно обратитесь в банк.