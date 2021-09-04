По улицам Советска проехало 70 велосипедистов

Если вы любите Советск и велосипед - у вас сегодня двойной праздник. Фото: Владислав ТАМГА

В Советске сегодня отмечают День города. Уже состоялся велопробег по улицам, в котором приняло участие около 70 человек. Сейчас работает выставка мастеров декоративно-прикладного творчества. Чуть позже у открытого микрофона воспевать в стихах свой любимый город примутся поэты и любители этого вида литературы. В воскресенье пройдут соревнования по стрит-воркауту и теннисный турнир. Завершится празднество концертом.

И это еще не все мероприятия, которые пройдут в эти выходные!