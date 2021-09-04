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Общество4 сентября 2021 13:01

По улицам Советска проехало 70 велосипедистов

В рамках празднования Дня города запланировано множество разнообразных мероприятий
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Если вы любите Советск и велосипед - у вас сегодня двойной праздник.

Если вы любите Советск и велосипед - у вас сегодня двойной праздник.

Фото: Владислав ТАМГА

В Советске сегодня отмечают День города. Уже состоялся велопробег по улицам, в котором приняло участие около 70 человек. Сейчас работает выставка мастеров декоративно-прикладного творчества. Чуть позже у открытого микрофона воспевать в стихах свой любимый город примутся поэты и любители этого вида литературы. В воскресенье пройдут соревнования по стрит-воркауту и теннисный турнир. Завершится празднество концертом.

И это еще не все мероприятия, которые пройдут в эти выходные!