Три калининградки перевели мошенникам больше 2 миллионов рублей

Последние сводки с фронта борьбы с телефонными мошенниками. Они опять наступают!

На мобильник 30-летней женщины утром позвонил некто, представившийся следователем (благо, по телефону документов не видно): мол, на ваше имя пытаются оформить кредит, в курсе? Затем подключился «сотрудник банка», объяснивший, как «обезопасить» сбережения.

- Мне перезвонили с официально представленного на сайте РФ номера телефона, - уверяла потерпевшая уже настоящих сотрудников полиции, когда подавала заявление о том, что перевела неизвестно кому 376 тысяч рублей. Причем калининградка была уверена, что таким образом спасает свои кровные от воров, хотя обналиченные деньги держала в собственных руках!

Кстати, на следующий день мошенники позвонили ей вновь: дескать, надо снова пойти в банк, но теперь уже оформить на себя кредиты, иначе не удастся получить доступ к «ранее внесенным на безопасный счет средствам». Но действие телегипноза, видимо, ослабело, и дама отказалась выполнять наглые требования.

- Похожую схему использовали и в разговоре с 35-летней жительницей Калининграда, - рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая. - Действуя под диктовку мошенников, она перевела им более 900 тысяч рублей.

Но и это еще не рекорд доверчивости. Девушка из Гурьевска точно так же лишилась 1 миллиона 100 тысяч рублей!

Что там получается в общей сложности? Свыше 2, 3 миллиона рублей. Именно на такую сумму после трех мошеннических комбинаций разбогател преступный мир.

Полиция в очередной раз предупреждает: чтобы не стать жертвой аферистов, сразу же кладите трубку, обнаружив, что с вами говорят незнакомые люди! Кем бы они ни представлялись и каких бы номеров ни звонили.