Безработные, пенсионеры, студенты: кто еще заболел коронавирусом в Калининградской области

Среди 182 калининградцев, которые подхватили коронавирус за минувшие сутки, больше всего официально нигде не работающих граждан – 53. Эта категория обогнала даже пенсионеров, которых оказалось инфицировано 37. На третьем месте идут индивидуальные предприниматели и «иные работающие» - таких оказалось 29.

Статистика подтверждает, что под ударом часто оказываются работники предприятий торговли и общепита вместе с сотрудниками пищепрома - их болеет по 11 человек. Лишь немного уступают в данном отношении работники промышленных предприятий (10) и транспорта (8). Начало нового учебного года омрачилось для 5 работников сферы образования и такого же количества студентов вузов (БФУ и БГА). Список продолжают 2 «неорганизованных» ребенка, 2 детсадовца, 2 школьника и 2 сотрудника охранных предприятий. К ним добавились по одному медработнику, представителю банковского персонала, организации по оказанию бытовых услуг, работнику сельхозпредприятия и персонала гостиницы.