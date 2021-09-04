На Балтийском флоте готовятся к учениям «Запад-2021»

От глаза «Орлана»никто и ничто не укроется. Фото: пресс-служба Балтфлота

В рамках подготовки к совместному стратегическому учению вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021» расчеты беспилотных летательных аппаратов из состава армейского корпуса Балтийского флота провели тренировку.

- Военнослужащие совершили марш в назначенный район, развернули пост управления, запустили беспилотники «Орлан» и провели разведку местности, - сообщили в отделе информационного обеспечения Балтийского региона МО РФ. - В тренировке приняли участие несколько расчетов. Обязательным условием было обнаружение условного противника в кратчайшее время, на одной заправке топливного бака БПЛА.

В итоге все участники тренировки уложились в нормативные сроки.