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Звезды4 сентября 2021 17:27

В Калининград пришла мода на мужской макияж

Представители сильного пола начинают ухаживать за своим лицом наравне с женщинами
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Этой осенью в одежде будет очень актуален лиловый цвет, блеск и комфорт. Об этом радио «Business FM Калининград» сообщила калининградский стилист Элла Савина. По ее мнению, нынешняя мода продолжает тенденцию флюидности: актуален унисекс, когда мужскую одежду все чаще делают ярких цветов и женственных фасонов, а женщины одеваются в «мужские» костюмы.

Что до обуви, то по мнению руководителя направления по развитию бренда фабрики «Юничел» Екатерины Железняковой, тренд сезона - милитари и массивные подошвы. Впрочем, классические остаются актуальными, равно как и обувь в стиле «спорт» и «спорт casual», особенно в сочетании с классической одеждой.

В макияже, кроме традиционного нюда и классики, в моду входят яркие тени осенних оттенков и неоновые цвета - считает стилист-визажист Алла Проскурякова. Которая особенно рада тому, что и до Калининграда постепенно доходит тенденция ухода за лицом у мужчин. Правда, на улицах мужской мейкап встречается еще довольно редко, а вот на фотосессиях применяется все чаще.

Лиха беда начало!