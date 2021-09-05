Губернатор предложил увеличить время продажи алкоголя в Калининградской области

Время продажи алкоголя в Калининградской области сократили в ноябре 2019 года. Вот уже почти два года спиртное в магазинах продается с 11.00 до 21.00. В интервью телеканалу «Каскад» губернатор Антон Алиханов заявил, что эта мера оказалась неэффективной, поэтому временной промежуток можно увеличить.

- Вы помните, у нас можно было до 22 покупать? Мне кажется новый состав думы мог бы рассмотреть, можно было бы вернуться к этому, – сказал глава региона.

По словам Антона Алиханова, действующий режим продажи алкоголя не причел к сокращению потребления спиртного в регионе, помог выявить нелегальных производителей.

- Прокуратура вместе с МВД нашим, «прикрыла» - простите за такое слово, огромное количество нелегального производства алкоголя в Калининградской области, которое происходило в так называемую «третью смену», - отметил губернатор.