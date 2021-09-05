В Калининградской области резко выросло число заразившихся коронавирусом школьников

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки коронавирус в Калининградской области выявили у 16 школьников. Данные приводит оперштаб. Последний раз этот показатель был выше две недели назад: 21 августа стало известно о 18 заразившихся детях школьного возраста. Затем цифры пошли вниз и не превышали 10 человек за сутки.

Среди заболевших также:

- 42 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 37 неработающих.

- 23 пенсионера;

- 10 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 10 работников транспортных предприятий, водителей;

- 7 медицинских работников;

- 7 работников образования;

- 7 работников предприятий пищевой промышленности;

- 5 сотрудников банков;

- 4 сотрудника ЖКХ предприятий;

- 3 работника промышленных предприятий;

- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 3 воспитанника д/с;

- 3 студента (МФЮА; Ранхигс; Колледж информационных технологий);

- 2 сотрудника организаций по оказанию бытовых услуг;

- 1 вахтовик;

- 1 сотрудник охранного предприятия.

У 147 заразившихся болезнь протекает только с симптомами ОРВИ, у 11 развилась пневмония, 27 переносят бессимптомно.