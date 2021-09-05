В Калининградской области резко выросло число заразившихся коронавирусом школьников

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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За минувшие сутки коронавирус в Калининградской области выявили у 16 школьников. Данные приводит оперштаб. Последний раз этот показатель был выше две недели назад: 21 августа стало известно о 18 заразившихся детях школьного возраста. Затем цифры пошли вниз и не превышали 10 человек за сутки.
Среди заболевших также:
- 42 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 37 неработающих.
- 23 пенсионера;
- 10 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 10 работников транспортных предприятий, водителей;
- 7 медицинских работников;
- 7 работников образования;
- 7 работников предприятий пищевой промышленности;
- 5 сотрудников банков;
- 4 сотрудника ЖКХ предприятий;
- 3 работника промышленных предприятий;
- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 3 воспитанника д/с;
- 3 студента (МФЮА; Ранхигс; Колледж информационных технологий);
- 2 сотрудника организаций по оказанию бытовых услуг;
- 1 вахтовик;
- 1 сотрудник охранного предприятия.
У 147 заразившихся болезнь протекает только с симптомами ОРВИ, у 11 развилась пневмония, 27 переносят бессимптомно.