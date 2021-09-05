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Общество5 сентября 2021 12:52

По одному автомобилю в час: на погранпереходе в Чернышевском скопились больше 100 фур

Причиной затора стал сбой в информационной системе Литвы
Николай Литвинов
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В настоящий момент очередь на выезд из Калининградской области составляет 100 автомобилей, на въезд – 14. Об этом сообщает пресс-служба региональной таможни.

- За сутки должностные лица поста в Чернышевском оформили 418 транспортных средств: на въезд в Российскую Федерацию - 220, на выезд - 198, - уточнили в таможне.

Причиной затора стал сбой в работе информационных систем в Литовской Республике. Литовские таможенники пропускают по одному грузовому автомобилю в час.

Калининградская областная таможня рекомендует всем заинтересованным лицам учитывать эту информацию и предупреждает о затруднениях при перемещении транспортных средств через таможенный пост МАПП Чернышевское (российско-литовский участок границы).