В Полесском районе при пожаре в доме с мансардой пострадал человек

Сообщение о возгорании поступило в 00.52 в ночь на воскресенье. Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС,на улице Первомайской в поселке Сосновка Полесского района загорелся одноэтажный дом с мансардой.

Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты ПСЧ-25 и ПСЧ-14 в составе 6 человек и 2 единицы техники.

В результате пожара сгорела кровля на площади 49 кв.м. Имеется пострадавший, о его состоянии пока ничего не сообщается.