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Происшествия5 сентября 2021 12:58

В Полесском районе при пожаре в доме с мансардой пострадал человек

О его состоянии пока ничего не сообщается
Николай Литвинов
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Сообщение о возгорании поступило в 00.52 в ночь на воскресенье. Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС,на улице Первомайской в поселке Сосновка Полесского района загорелся одноэтажный дом с мансардой.

Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты ПСЧ-25 и ПСЧ-14 в составе 6 человек и 2 единицы техники.

В результате пожара сгорела кровля на площади 49 кв.м. Имеется пострадавший, о его состоянии пока ничего не сообщается.