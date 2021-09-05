В Виштынецком парке прокуратура выявила самозахват леса, берега и акватории озера

Проверку исполнения требований законодательства об охране окружающей среды провела Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура. Как сообщает пресс-служба ведомства, в природном парке «Виштынецкий» были обнаружены бесхозяйные строения и установлены факты самовольного захвата земель государственного лесного фонда, береговой линии и акватории озера. Представители прокуратуры также зафиксировали случаи причинения вреда зеленым насаждениям, отходы производства и потребления, большое количество ветровальных деревьев и валежника.

Лица, в пользовании которых находятся земельные участки с нарушениями, сейчас устанавливаются.

- По каждому из выявленных нарушений прокуратурой в отношении виновных лиц будут приняты меры реагирования», — говорится в сообщении.

Природный парк «Виштынецкий» был образован 19 января 2012 года и является особо охраняемой природной территорией.