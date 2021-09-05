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Общество5 сентября 2021 17:44

В Калининградской области построят еще одну птицефабрику и завод по производству сухого молока

Проекты обсудили на заседании аграрного совета
Николай Литвинов
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С 2022 года в Калининградской области планируется начать реализацию четырех инвестпроектов. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, среди них - строительство завода по производству масла и сухого молока («ДМС Восток»), животноводческого комплекса молочного направления (группа компаний «Залесье») и птицефабрики бройлерного направления («Калининградская птица»). Кроме того, предстоит модернизировать уже существующий птицеводческий комплекс («Птицефабрика Гурьевская»).

Суммарная производственная мощность четырех инвестпроектов составляет 25 тыс. тонн мяса и 25 тыс. тонн молока. Перерабатывающее предприятие обеспечит переработку 125 тыс. тонн молока в год.