В Калининградской области построят еще одну птицефабрику и завод по производству сухого молока

С 2022 года в Калининградской области планируется начать реализацию четырех инвестпроектов. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, среди них - строительство завода по производству масла и сухого молока («ДМС Восток»), животноводческого комплекса молочного направления (группа компаний «Залесье») и птицефабрики бройлерного направления («Калининградская птица»). Кроме того, предстоит модернизировать уже существующий птицеводческий комплекс («Птицефабрика Гурьевская»).

Суммарная производственная мощность четырех инвестпроектов составляет 25 тыс. тонн мяса и 25 тыс. тонн молока. Перерабатывающее предприятие обеспечит переработку 125 тыс. тонн молока в год.