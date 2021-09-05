Алиханов назвал дворы, которые посетил по приглашению калининградцев

Некоторое время назад губернатор Антон Алиханов предложил своим подписчикам в Instagram сообщить ему адреса дворов, которым требуется благоустройство. На некоторых объектах глава региона уже побывал.

Первым в списке оказался двор домов, расположенных около парка в поселке Лесной. Жители пожаловались на проблемы водоотведения.

- Благодаря конструктивной позиции собственников домов в поселке нашли вариант решения проблемы. Будем вместе реализовывать теперь, - сообщил губернатор.

Антон Алиханов также посетил двор с длинным адресом Горького 1-17 - Озерова 26-28 - Юношеская 2-4. Там речь зашла о капитальном ремонте дома, который проведут в в ближайшие два год. Также, по словам главы региона, «разобрали вопросы самозахвата территории недобросовестным собственником и нюансы неприкосновенности частной собственности».

Третий двор расположен в районе улицы Борзова, 102. Здесь жителей беспокоили вопросы обустройства дорог, остановки общественного транспорта, коммунальные долги и обустройство детской площадки.