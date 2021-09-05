«Балтика» на последних минутах вырвала ничью в матче с «Торпедо»

. Фото: fc-baltika.ru

Сегодня, 5 сентября, калининградская «Балтика» провела дома матч 9-го тура ФНЛ. Соперником нашей команды стал лидер чемпионата – московское «Торпедо».

Счет на 33-й минуте открыл защитник гостей Андрей Евдокимов. Балтийцы сумели ответить лишь на 93-й (!) минуте: мяч в ворота «Торпедо» отправил полузащитник Владислав Лазарев. Для него этот гол стал первым в составе «Балтики».

С 12-ю набранными очками калининградцы расположились на 11-м месте в турнирной таблице. Следующую игру «Балтика» проведет в субботу, 11 сентября, на выезде против Енисея.