Суд не стал лишать виллу Поссекель в Светлогорске статуса объекта культурного наследия

В Первом апелляционном суде общей юрисдикции (Москва) состоялось рассмотрение дела по расположенной в Светлогорске вилле Поссекель. Об этом сообщает телеграм-канал службы госохраны объектов культурного наследия Калининградской области.

- Владелец здания - частное лицо, житель Москвы - уже продолжительное время пытается оспорить приказ службы о включении виллы в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Пока все прежние судебные инстанции были на нашей стороне, - сообщал в августе руководитель службы охраны ОКН Евгений Маслов.

Первый апелляционный суд поставил точку в многолетнем споре. Вилла Поссекель сохранит статус объекта культурного наследия и останется в реестре выявленных объектов.

Здание, находящееся на улице Ленина, 21, было построено в 1906-1911 годах. По данным сайта prussia39.ru, вилла принадлежала хозяину мастерской-студии авторских дверей и окон и члену Общества благоустройства Хенриху Поссекелю, получившему ее вместе с участком в качестве приданого от семьи Порш.