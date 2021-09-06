В Калининградской области планируют осушить 40 тысяч гектаров земли

Проводимые в 2021 году мелиоративные работы позволят осушить земли на площади 40 тысяч гектаров. Об этом на заседании аграрного совета сообщила министр сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова.

В этом году из федерального и областного бюджетов на мелиорацию выделяется 606 миллионов рублей. За счет средств федерального бюджета проводится реконструкция девяти насосных станций, еще на девяти станциях и 178 километрах каналов и дамб реализуются противопаводковые мероприятия.

Как сообщает пресс-служба правительства, до конца года государственное бюджетное учреждение «Калининградмелиорация» отремонтирует 120 километров каналов, произведет капитальный ремонт и техническое перевооружение трех насосных станций на общую сумму 113 млн рублей.

Калининградская область, напомним, находится в зоне избыточного увлажнения, на нее приходится 23% всех осушаемых и 70% польдерных земель России, от функционирования и технического состояния мелиоративной системы зависит не только развитие сельскохозяйственного производства, но и безопасная жизнедеятельность.