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Общество6 сентября 2021 10:06

В Калининградской области планируют осушить 40 тысяч гектаров земли

Об этом стало известно на заседании аграрного совета
Николай Литвинов
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Проводимые в 2021 году мелиоративные работы позволят осушить земли на площади 40 тысяч гектаров. Об этом на заседании аграрного совета сообщила министр сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова.

В этом году из федерального и областного бюджетов на мелиорацию выделяется 606 миллионов рублей. За счет средств федерального бюджета проводится реконструкция девяти насосных станций, еще на девяти станциях и 178 километрах каналов и дамб реализуются противопаводковые мероприятия.

Как сообщает пресс-служба правительства, до конца года государственное бюджетное учреждение «Калининградмелиорация» отремонтирует 120 километров каналов, произведет капитальный ремонт и техническое перевооружение трех насосных станций на общую сумму 113 млн рублей.

Калининградская область, напомним, находится в зоне избыточного увлажнения, на нее приходится 23% всех осушаемых и 70% польдерных земель России, от функционирования и технического состояния мелиоративной системы зависит не только развитие сельскохозяйственного производства, но и безопасная жизнедеятельность.