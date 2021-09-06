Улицу в центре Калининграда перекроют из-за проведения концерта

. Фото: Яндекс

В следующий понедельник, 13 сентября, будет закрыто автомобильное движение по улице Кронштадтской в Калининграде. Как объяснили в пресс-службе мэрии, это делается для обеспечения безопасности при проведении концерта.

Движение будет закрыто с 6.30 до 15.00 на участке улицы Кронштадтской от Грекова до проспекта Мира. В этот же период запрещается парковка на участке от дома № 8а на улице Грекова до улицы Брамса.

- На время проведения церемонии будут установлены ограждения и дорожные знаки согласно утвержденной схеме организации дорожного движения, - уточнили в мэрии.