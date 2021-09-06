Калининград вошел в топ-10 популярных направлений отдыха с детьми в бархатный сезон

. Фото: Александр Подгорчук

Сервис бронирования жилья Tvil.ru определил, куда можно поехать отдохнуть с детьми в бархатный сезон.

Самыми популярными направлениями отдыха у российских семей, которые путешествуют с детьми, являются Ялта, Сочи в России и Гагра в Абхазии.

В десятку городов для отдыха с детьми осенью также вошли Санкт-Петербург, Кисловодск, Москва, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань и Лахденпохья.

По данным Tvil.ru, туристы с детьми отдыхают в бархатный сезон от 1 до 9 дней и тратят на бронирование жилья от 1,9 до 6 тысяч рублей в сутки.

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами с детьми с сентября по ноябрь 2021 года.

Десять популярных направлений отдыха с детьми в бархатный сезон:

Ялта – 3552 / 8 ночей;

Сочи – 2206 / 9 ночей;

Санкт-Петербург – 2654 / 5 ночей;

Гагра - 2122 / 9 ночей;

Кисловодск – 1901 / 8 ночей;

Москва – 2741 / 3 ночи;

Ростов-на-Дону – 2264 / 1 ночь;

Калининград – 1964 / 6 ночей;

Казань – 2335 / 4 ночи;

Лахденпохья – 6007 / 6 ночей.