Калининград вошел в топ-10 популярных направлений отдыха с детьми в бархатный сезон

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Фото: Александр Подгорчук
Сервис бронирования жилья Tvil.ru определил, куда можно поехать отдохнуть с детьми в бархатный сезон.
Самыми популярными направлениями отдыха у российских семей, которые путешествуют с детьми, являются Ялта, Сочи в России и Гагра в Абхазии.
В десятку городов для отдыха с детьми осенью также вошли Санкт-Петербург, Кисловодск, Москва, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань и Лахденпохья.
По данным Tvil.ru, туристы с детьми отдыхают в бархатный сезон от 1 до 9 дней и тратят на бронирование жилья от 1,9 до 6 тысяч рублей в сутки.
Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами с детьми с сентября по ноябрь 2021 года.
Десять популярных направлений отдыха с детьми в бархатный сезон:
Ялта – 3552 / 8 ночей;
Сочи – 2206 / 9 ночей;
Санкт-Петербург – 2654 / 5 ночей;
Гагра - 2122 / 9 ночей;
Кисловодск – 1901 / 8 ночей;
Москва – 2741 / 3 ночи;
Ростов-на-Дону – 2264 / 1 ночь;
Калининград – 1964 / 6 ночей;
Казань – 2335 / 4 ночи;
Лахденпохья – 6007 / 6 ночей.