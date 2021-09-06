До 2100 евро на руки: названы самые высокооплачиваемые вакансии в Калининграде

. Фото: Артем КИЛЬКИН

Средняя зарплата, которую предлагают в Калининградской области в сентябре, - 41 500 рублей, что немного выше летних показателей. Как сообщает служба исследований hh.ru, с начала года в среднем зарплаты в вакансиях региона подросли на 1500 рублей.

Топ-7 высокооплачиваемых вакансий в Калининградской области сейчас выглядит так:

1. Менеджер по логистике - до 300 000 руб. на руки.

2. Водитель с опытом С-Е в польскую транспортную компанию (Польша, Варшава) - до 2100 евро на руки.

3. Технический директор (СТО) - от 170 000 руб. на руки.

4. DevOps engineer (middle) - от 160 000 руб. на руки.

5. Сварщик МПГ СК - от 150 000 руб. на руки.

6. Повар - от 137 700 руб. на руки.

7. Управляющий в ресторанную сеть - от 130 000 руб. на руки.

В hh.ru отмечают, что в августе количество новых предложений о работе выросло на 75% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Наиболее яркую динамику продемонстрировала сфера «Спортклубы, фитнес и салоны красоты» - здесь вакансии открывались на 29% чаще, чем месяц назад. В целом за 8 месяцев с начала года количество вакансий в Калининградской области увеличилось на 87%.