В Калининграде приставы заставили мясокомбинат расплатиться с поставщиками

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В Калининграде судебные приставы заставили производителя колбасных изделий вернуть поставщикам сырья более 1 млн рублей долга. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Мясокомбинат задолжал поставщикам сырья 651 тысячу рублей, 250 тысяч рублей и 200 тысяч рублей. Суд постановил взыскать с организации долги в полном объеме, однако должник не исполнил решение суда в установленные сроки.

Судебный пристав-исполнитель наложил арест на земельный участок, на котором располагался производственный цех, и на автомобиль «Ауди А5». Через несколько дней мясокомбинат перечислил всю задолженность.