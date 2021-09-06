В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 6 сентября нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в понедельник, 6 сентября, в течение дня не будет электричества на шести улицах и в четырех СНТ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Большой Окружной 3-й, в СНТ «Мелиоратор», СТ «Искра», СТ «Исток», СТ «Энергетик», на ул. Косм. Леонова, 34-38а (в т. ч. модуль ГВС), 33-37, 40-46, 49-53а, ул. Чапаева, 29, ул. К. Маркса, 3-11, 6, 10, 16, 18, Фестивальной аллее, 8, 8/2, ул. Лейт. Яналова, 4, 6, 10, 12, 22-32.

Отключение холодного водоснабжения запланировано с 10.00 до 15.00 в мкр. Прегольском, 1-27. С 10.00 до 16.00 воды не будет на на ул. Ольховой, 1-21, 2-4, ул. П. Морозова, 6-8, ул. Фабричной, 3-7.

Горячего водоснабжения с 09.00 до 15.00 не будет в мкр. Прегольском, 25.